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انتهاء النزاع العشائري المسلح في إقليم كردستان العراق

03:57 م الخميس 10 يوليو 2025

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق اليوم الخميس انتهاء حالة النزاع العشائري التي تسببت بخسائر في الأرواح والممتلكات في منطقة خبات بمحافظة أربيل.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إنه "نتيجةً لنزاعٍ بين عددٍ من الأشخاص على الأراضي، نشأ توترٌ واضطرابٌ في منطقة خبات بمحافظة أربيل أسفر عن خسائرَ في الأرواح والممتلكات" .

وأضافت :"بفضل جهود الحكومة والأحزاب المعنية وقوات الأمن الداخلي، تم احتواء المشكلة بسرعة، وبمساعدة أهالي المنطقة هدأت الأوضاع وبدأت الإجراءات القانونية لفضّ النزاعات ومعاقبة المخالفين".

ودعت الوزارة " أهالي المنطقة إلى عدم الانخداع بكلام الأعداء وتحريض الأيادي المشبوهة، والاستمرار في الالتزام بالتوجيهات الأمنية، والمساهمة في إزالة التوترات وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

كما شددت على" إنّ السلام والأمن في جميع مناطق إقليم كردستان فوق كل اعتبار، ولن يُسمح لأحدٍ بإثارة عدم الاستقرار والتوتر لأي غرضٍ كان" ، مؤكدة أن "كردستان ستبقى أكثر مناطق المنطقة استقرارًا".

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