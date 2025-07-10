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إعلام: الولايات المتحدة تستأنف إمداد أوكرانيا بالقذائف والصواريخ

02:11 ص الخميس 10 يوليو 2025

القوات العسكرية الأمريكية

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وكالات

أكد مسؤولان أمريكيان، أن القوات العسكرية الأمريكية تقوم بتوريد قذائف مدفعية ومنصات صواريخ متحركة إلى أوكرانيا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح الثلاثاء، أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية فقط إلى القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم قولهم إن "أوكرانيا تتلقى الآن قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ GMLRS".

ولم يحدد المصدر الكمية الدقيقة للأسلحة التي تم شحنها أو ما إذا كان التسليم قد اكتمل بالكامل.

كما أن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشحنة الجديدة تعكس أي تغيير في سياسة الإدارة.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت في الأول من يوليو إلى تعليق شحنات الذخائر والأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا في ظل استنفاد المخزونات الأمريكية.

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القوات العسكرية الأمريكية الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالقذائف والصواريخ
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