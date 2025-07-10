جيش الاحتلال يُعلن العثور على جندي منتحرًا في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، على غير العادة وبعد موجة من الشائعات على الإنترنت، العثور على جندي ميتا في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل، وأُبلغت عائلته بوفاته بعد أن انتحر.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه في أعقاب الحادث، فتح تحقيق، وعند الانتهاء منه، ستحال النتائج إلى مكتب المدعي العام العسكري للمراجعة، يشارك الجيش الإسرائيلي العائلة حزنها ويؤازرها.

ووضح الجيش الإسرائيلي، أنه فيما يتعلق بالمنشورات المختلفة حول التحقيق الذي خضع له الجندي قبل وفاته، نود الإشارة إلى أنه لم يكن تحقيقا عقب حادثة عملياتية، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "ونظرا لمخاوف الخصوصية، لا يمكننا تقديم مزيد من التفاصيل. أي نشر يتعلق بتفاصيل الحادثة يضرّ بعائلة الفقيد".