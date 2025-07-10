حماس: وافقنا على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين لإنجاح المفاوضات

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الأربعاء، إن قيادة الحركة تواصل جهودها المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية سعيا للتوصل لاتفاق شامل.

وأشارت حماس، إلى أنها تسعى لاتفاق شامل ينهي العدوان الإسرائيلي ويؤمن دخول المساعدات ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدة أنها أبدت المرونة اللازمة ووافقت على إطلاق سراح 10 أسرى في إطار حرصها على إنجاح المساعي الجارية.

وأوضحت حماس، أن النقاط الجوهرية تبقى قيد التفاوض وفي مقدمتها تدفق المساعدات وانسحاب الاحتلال وضمان وقف دائم لإطلاق النار، مضيفة "نواصل العمل بإيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء معاناة شعبنا رغم صعوبة المفاوضات وتعنت الاحتلال".