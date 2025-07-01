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ترامب: لا أفكر في تمديد مهلة الرسوم الجمركية التي تنتهي 9 يوليو

11:28 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

ترامب: لا أفكر في تمديد مهلة الرسوم الجمركية التي

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القاهرة- مصراوي

قال الرئيس ترامب يوم الثلاثاء، إنه "لا يفكر" في تمديد وقف تنفيذ تعريفته الجمركية الأعلى.

ومن المقرر أن تنتهي مهلة التجميد التي استمرت 90 يومًا للرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها على الواردات في 9 يوليو، لكن ترامب أشار للصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان" إلى أنه لا يخطط لتمديدها.

وبدلاً من ذلك، قال إن إدارته ستقوم قريبًا "بإرسال رسائل إلى عدد كبير من الدول" لإبلاغهم بمعدلات التعرفة الجمركية المفروضة عليهم.

كما عبّر ترامب عن شكوكه بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان، واصفًا المحادثات بأنها "صعبة للغاية"، مضيفًا أن اليابان قد تُجبر على دفع معدل تعريفة بنسبة "30 في المئة، 35 في المئة، أو أي رقم نقرره".

لكن ترامب أشار إلى أن الهند من بين الدول التي يمكن أن توقع اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة قريبًا.

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