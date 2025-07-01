جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين

وكالات

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس من حاجز الطور، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وشن عمليات دهم واعتقال في صفوفم المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات يت فوريك وقصرة وبيتا ويتما قضاء نابلس، وبلدة السيلة الحارثية قضاء جنين.

اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال اقتحامها للبلدة.