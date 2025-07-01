أكسيوس: قطر سلمت إسرائيل وحماس اقتراحا محدثا لصفقة وقف إطلاق النار

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن قطر قدمت إلى كل من إسرائيل وحركة حماس اقتراحاً محدثاً يتعلق بصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح المسؤول أن التعديلات في الاقتراح تركز بشكل أساسي على صياغة عدد من البنود دون أن تشمل تغييرات جوهرية في مضمون الاتفاق، مشيراً إلى أن المبادرة الجديدة توفر فرصة جيدة لبدء محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس.

وبحسب المصدر، فإن حركة حماس لم تقدم حتى الآن رداً على الاقتراح القطري، متوقعاً أن تكون جولة المفاوضات المقبلة طويلة وصعبة.