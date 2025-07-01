(وكالات)

وجه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زمير، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا لوزراء الحكومة من مخاطر توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، مؤكدًا أن استمرار التصعيد قد يُعرض حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للخطر.

وجاءت تصريحات زمير خلال اجتماع خُصص لمناقشة فرص التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حماس، ووقف إطلاق النار في القطاع، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وأعرب زمير عن "قلق بالغ" إزاء ما وصفه بـ"الإساءة الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى" على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن وضعهم داخل غزة "خطير للغاية"، بحسب القناة العبرية.

وحذر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "كلما تعمّقنا في العمليات العسكرية بهذه المرحلة، ازداد الخطر على حياة الأسرى".

ويُقدر عدد الرهائن الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة بنحو 50 شخصًا، يُعتقد أن حوالي 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.