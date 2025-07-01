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إعلام عبري: 130 منظمة دولية تطالب بإغلاق صندوق غزة الإنساني

01:47 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

غزة

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وكالات

أفاد موقع "والا" العبري، بأن 130 منظمة إغاثة دولية تطالب بإغلاق صندوق غزة الإنساني الممول من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل "فورًا".


وقال الموقع، إن الصندوق يتعرض لاتهامات بانتهاك قواعد المساعدات الإنسانية وتعريض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر.

وذكر أنه وفقًا لمنظمات دولية فإن أكثر من 500 فلسطيني استشهد أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز المساعدات.

وأشار موقع"والا"، إلى أن شهادات جنود إسرائيليين أفادت بأنهم يطلقون النار روتينيًا على المدنيين الذين يقتربون من نقاط توزيع المساعدات.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر فى قتل المدنيين أثناء بحثهم عن الطعام في قطاع غزة.

وأكدت الوكالة، أن الأمم المتحدة وحدها بما فيها الأونروا قادرة على إيصال المساعدات بأمان، مشيرة إلى أن الآلية الإسرائيلية الأمريكية الجديدة لإيصال المساعدات في غزة "حقل للموت".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم الجمعة الماضي، إن عملية الإغاثة التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة "غير آمنة بطبيعتها.. إنها تتسبب في مقتل السكان".

ووفق الأمم المتحدة، فإن أكثر من 400 فلسطيني استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل في 19 مايو جزئيًا حصارًا استمر 11 أسبوعًا على دخول المساعدات لغزة، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية.

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