واشنطن - (أ ب)

سجلت الولايات المتحدة 122 حالة إصابة جديدة بالحصبة هذا الأسبوع، لكن أربعة منها فقط في ولاية تكساس، بينما تم الإعلان رسميا عن انتهاء حالات تفشي المرض في ولايتي بنسلفانيا وميشيجان.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إنه تم تأكيد 1168 حالة إصابة بالحصبة في الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة في ولاية تكساس، حيث اندلع أكبر تفش للمرض في البلاد خلال أواخر الشتاء والربيع، إنهم سيقومون الآن بنشر حصيلة الحالات مرة واحدة في الأسبوع فقط — في إشارة أخرى على أن التفشي في طريقه للتراجع.

وتوجد هناك ثلاث حالات تفشي كبيرة أخرى للمرض في أمريكا الشمالية.

فقد شهدت مقاطعة أونتاريو، بكندا، أكبر تفشي للمرض، حيث بلغت الحالات 2009 حالة من منتصف أكتوبر حتى 3 يونيو، كما تم تسجيل أول حالة وفاة في المقاطعة أمس الخميس لطفل أصيب بمتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية وكان يعاني أيضا من حالات صحية سابقة.

وشهدت مقاطعة ألبرتا الكندية تفشيا آخر للحصبة، حيث أصيب 761 شخصا بالحصبة حتى أمس الخميس. أما ولاية تشيواوا المكسيكية، فقد سجلت 1940 حالة إصابة بالحصبة وأربع وفيات حتى اليوم الجمعة، وفقا لبيانات وزارة الصحة بالولاية.