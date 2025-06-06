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اليونيسيف: استخدام الجوع كسلاح في غزة جريمة حرب

10:21 م الجمعة 06 يونيو 2025

منظمة اليونيسيف

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وكالات

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن ما يجري في قطاع غزة يثير “غضباً عالمياً متزايداً”، مشددًا على أن “لا مبرر على الإطلاق لقتل الأطفال”، في وقت قُتل أو جُرح فيه نحو 50 ألف طفل منذ بداية الحرب.

وأضاف المتحدث أن “استخدام الجوع كسلاح يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي”، داعيًا الولايات المتحدة إلى “التحرك العاجل لإيصال المساعدات الإنسانية والدواء إلى القطاع المحاصر”.

وأكد أن اليونيسيف تواصل الضغط السياسي على مختلف الأطراف من أجل تسهيل دخول المساعدات، مشيراً إلى أن “الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم”.

وأوضح المتحدث أن المنظمة “تلتزم بالحيادية التامة في توزيع المساعدات الإنسانية، وتختلف في هذا النهج عن مؤسسات أخرى تعمل داخل غزة”.

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اليونيسيف غزة جريمة حرب قتل الأطفال
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