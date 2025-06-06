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"معركة أطفال".. روسيا تعلق على تصريحات ترامب بشأن بوتين وزيلينسكي

03:13 م الجمعة 06 يونيو 2025

دميتري بيسكوف

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وكالات

علّق الكرملين، الجمعة، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وصف الصراع في أوكرانيا بـ"معركة أطفال" بين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "ترامب قد تكون لديه وجهة نظره الخاصة بشأن الوضع في أوكرانيا، أما بالنسبة لروسيا فهي مسألة تتعلق بالمصالح الوطنية ومستقبل البلاد".

وأضاف: "تواصل الولايات المتحدة جهود الوساطة لحل الصراع في أوكرانيا، وروسيا ممتنة لذلك".

وأوضح: "من المهم لروسيا مواصلة الاتصالات مع واشنطن والتي تجري عبر قنوات مختلفة".

وبشأن رد روسيا على الهجمات الأوكرانية، أبرز بيسكوف أن "كل ما يحدث في إطار العملية العسكرية الخاصة وما يفعله جيشنا على نحو يومي هو ردنا على تحركات نظام كييف".

وتابع: "العملية الخاصة في أوكرانيا بدأت بعد استنفاد جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية".

كما علّق الكرملين على الخلاف بين ترامب وإيلون ماسك، قائلا إن ذلك "شأن أمريكي داخلي. نحن على ثقة بأن الرئيس الأمريكي سيعالج الوضع بنفسه".

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