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المستشار الألماني: لا تتحدثوا عن ترامب بتعالٍ واستهجان

02:41 م الجمعة 06 يونيو 2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

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(د ب أ)

بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى إتباع نهج مختلف تجاه الرئيس الأمريكي.

وقال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي خلال مؤتمر أعمال ببرلين اليوم الجمعة: "دعونا نتوقف عن الحديث عن دونالد ترامب بتعالٍ واستهجان. يجب التحدث معه، لا عنه".

وذكر ميرتس، أن الحكومة الأمريكية منفتحة على النقاش، وتنصت، ومستعدة لقبول الآراء الأخرى، وقال: "يمكن التحدث معهم، لكن لا يجب أن تجعلوا أنفسكم عرضة للترهيب... ليس لدي هذا الميل على أية حال".

وأوضح ميرتس، أنه تبنى على سبيل المثال موقفا مختلفا عن ترامب بشأن أوكرانيا في المكتب البيضاوي، وقال: "لم يكن هناك أي خلاف فحسب، بل ناقشنا الأمر مجددا بالتفصيل على الغداء".

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المستشار الألماني فريدريش ميرتس البيت الأبيض ترامب الحزب المسيحي الديمقراطي
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