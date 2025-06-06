فيديو- السفارة الأمريكية في القاهرة تحتفل بعيد الأضحى بطبق "فتة"

وكالات

احتفل موظفو السفارة الأمريكية في القاهرة بعيد الأضحى المبارك على طريقتهم الخاصة، حيث شارك الدبلوماسيون والعاملون في السفارة طبق "الفتة" المصري الشهير، في لفتة تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الشعب المصري ومشاركة أجواء العيد.

ونشرت السفارة على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الاحتفال، مؤكدة أن هذه المشاركة تعكس احترام موظفيها للعادات والتقاليد المصرية، وحرصهم على التفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي.

وتقدمت السفارة الأمريكية بالتهاني إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى، مشيدة بكرم الضيافة وروح المحبة التي تميز هذه المناسبة، ومؤكدة على عمق العلاقات بين الشعبين المصري والأمريكي.

وقالت السفارة في منشورها: "نُشارككم اليوم طبق الفتة المصري الشهي احتفالًا بعيد الأضحى المبارك. نتمنى لكم أعيادًا مليئة بالفرح والسلام".