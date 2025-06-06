ماسك يُعيد نشر فيديو لترامب في جزيرة إبستين

القاهرة- مصراوي:

في تصعيد جديد لخلافه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعاد رجل الأعمال إيلون ماسك نشر مقطع فيديو يعود لعام 1992 يظهر فيه ترامب مع جيفري إبستين في مناسبة اجتماعية، ما أثار موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

مقطع الفيديو، الذي يظهر ترامب وإبستين معًا في حفل، تم تداوله سابقًا في وسائل الإعلام، لكنه عاد للظهور مجددًا بعد أن شاركه ماسك على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا). هذه الخطوة تأتي بعد تصريحات سابقة لماسك قال فيها أن اسم ترامب وارد في "ملفات إبستين" السرية.

في منشور سابق، كتب ماسك: "حان الوقت لإسقاط القنبلة الكبرى حقاً.. دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها. يوماً سعيداً يا دونالد ترامب!".

يُذكر أن ترامب كان قد صرح سابقًا بأنه لم يزر جزيرة إبستين، وأنه قام بمنع الأخير من دخول منتجع "مارالاغو" في عام 2007. ومع ذلك، ظهرت اسمه في سجلات الرحلات الجوية الخاصة بإبستين، ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.