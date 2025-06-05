ألمانيا: نرفض الاستيطان الإسرائيلي بالضفة وندعو لحل الدولتين

وكالات

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة لا تكفي، مطالبًا إسرائيل بتسهيل وصولها.

وقال فاديفول، خلال لقائه نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في برلين اليوم الخميس، "يجب أن تصل المساعدات لغزة بسرعة وأن يتم توزيعها من قِبل وكالات الأمم المتحدة"، معربًا عن رفض بلاده سياسة الاستيطان التي يجري تنفيذها في الضفة الغربية.

وأضاف وزير الخارجية الألماني "كصديق لإسرائيل أقول إننا نود أن نرى إسرائيل تعيش في سلام مع دول الجوار"، مؤكدًا أن الحل الوحيد والواقعي لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط هو "حل الدولتين".

واعتبر فاديفول، أن الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية يرسل "رسائل خاطئة"، موضحًا "يبدو أن حماس لن تشكل تهديدًا لإسرائيل مستقبلًا وهناك حاجة لبحث خطة اليوم التالي في غزة".

ورأى وزير الخارجية الألماني، أن الضغط على إسرائيل والتهديد بفرض عقوبات عليها كما تفعل دول أوروبية سيعقدان الأمور.

وتابع: "إسرائيل يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ولذلك سنواصل تزويدها بالأسلحة"، وفق قوله، مشيرًا إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التمسك باتفاقية الشراكة مع إسرائيل.