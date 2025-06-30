وزير الخارجية يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع السيد "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران.

شدد الوزير عبد العاطي على أهمية العمل على تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد مجددا، بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

واكد وزير الخارجية لنظيره الإيراني على أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني في أسرع وقت، باعتبارها السبيل الأمثل لبناء الثقة وخفض التوترات، مشددا على أهمية دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية والتفاوض. وأعرب عبد العاطي عن الاستعداد لدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.