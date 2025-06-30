وزيرا خارجية بريطانيا وتركيا يبحثان قضايا الشرق الأوسط

لندن - (د ب أ)

يلتقي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة اليوم الإثنين، في مسعى لتعميق العلاقات التجارية والدفاعية بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بأن لامي سوف يجري في أول زيارة رسمية لأنقرة، محادثات بشأن الشرق الأوسط وأوكرانيا مع فيدان.

وتأتي الزيارة فيما تبدأ محادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة بين المملكة المتحدة وتركيا.

كما يجري البلدان محادثات لتصدير مقاتلات يوروفايتر تايفون لتركيا.

ويقوم وزير الخارجية بجولة في مصنع نورول ماكينا للاطلاع على المركبات المدرعة المصنوعة باستخدام معدات ومحركات السلامة البريطانية الصنع.

وقال لامي "في عالم مضطرب على نحو متزايد، تظل المملكة المتحدة وتركيا أقرب صديقين وشريكين فيما نعمل معا للتوصل لحلول سلمية للصراع في الشرق الأوسط والغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا".