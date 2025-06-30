إيران تكشف هوية رفيق الظل لقاسم سليماني وتعلن مقتله

القاهرة- مصراوي:

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد أبرز مرافقي قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، وذلك خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.

للمرة الأولى، كشفت وسائل إعلام إيرانية هوية الرجل المعروف بلقب "رفيق الظل" لسليماني، وهو حسن أبو الفضل حسن، الذي كان يُعرف ميدانيًا باسم "الحاج يونس".

وبحسب ما أوردته وكالة "تسنيم"، لعب "الحاج يونس" دورًا محوريًا في قيادة العمليات العسكرية لـ"فيلق القدس" في سوريا، حيث وُصف حضوره الميداني بأنه كان حاسماً ومؤثراً في مسار تلك العمليات.

كما أشارت الوكالة إلى علاقته الوثيقة بقاسم سليماني، مؤكدة أنه كان من أبرز معاونيه حتى لحظة مقتله في الغارة الأمريكية مطلع عام 2020.

في السياق ذاته، نقلت قناة "صابرين نيوز"، المقرّبة من جهاز الإعلام التابع لـ"فيلق القدس"، أن "الحاج يونس" قضى في غارة جوية إسرائيلية نُفذت قبل 11 يوماً، دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول موقع الغارة أو ظروف مقتله.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن الجيش الإيراني، يوم الجمعة الماضي، عن مقتل 56 عنصرًا من قواته في الاشتباكات مع إسرائيل، وفقاً لما نقلته وكالة "مهر" للأنباء.

فيما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تخصيص يوم السبت التالي كيوم حداد وطني.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد شنت، في صباح يوم الجمعة 13 يونيو، هجوماً واسعاً على إيران أسفر عن سقوط عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء إلى جانب مدنيين.

وفي 22 يونيو، أي بعد تسعة أيام، انضمت الولايات المتحدة للهجوم، مستهدفة ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية هي: فوردو، نطنز وأصفهان.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، تمكنت إسرائيل من تصفية أكثر من 20 مسؤولاً عسكرياً رفيعاً، بعضهم تم استهدافهم داخل منازلهم، في واحدة من أعنف المواجهات المباشرة بين الطرفين في السنوات الأخيرة.