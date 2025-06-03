إيران: أمريكا لم تكن لتفاوضنا لو كان بإمكانها قصف منشآتنا النووية

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إنه لو كان بإمكان الولايات المتحدة قصف منشآت إيران النووية لما رأت حاجة للدخول في مفاوضات مع طهران.

وأكد عراقجي، أنه لو لم تمتلك إيران القدرة الدفاعية أو تطور برنامجها النووي لما كان هناك سبب للتفاوض معها، مضيفا "منعنا من تخصيب اليورانيوم في إيران خط أحمر وهذا واقع تدركه جميع الدول".

وأشارعراقجي، إلى أن طهران تلقت مقترحا أمريكيا فيه كثير من الغموض وستجيب عليه خلال أيام وفقا لمصالحها، مؤكدا أن تخصيب اليورانيوم مصدر فخر لبلاده وإنجاز لعلمائها وليس مستوردا لتتخلى عنه.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن طهران مستعدة لبناء الثقة وتقديم الضمانات اللازمة للتأكد من عدم توجيه التخصيب لسلاح نووي.