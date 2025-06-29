إعلان

ليبيا تؤكد حقوقها السيادية على موارد شرق المتوسط ضمن حدودها

04:46 م الأحد 29 يونيو 2025

ليبيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

طرابلس - ( د ب أ )


أكدت ليبيا اليوم الأحد مجدداً حقوقها السيادية على موارد شرق المتوسط ضمن حدودها.


وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان نشرته على صفحتها عبر فيسبوك اليوم، إنها تؤكد التزامها الراسخ بتنفيذ برامج الاستكشاف حماية لحقوق ليبيا السيادية ومصالحها الوطنية في استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك في شرق المتوسط.

وأضافت أنه في ضوء التداعيات الأخيرة بشأن الحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة في المنطقة، تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن جميع الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها الدولة الليبية تستند إلى مبادئ القانون الدولي وتخدم المصالح طويلة الأمد للشعب الليبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ليبيا طرابلس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025
موعد زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام
بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية
تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد