ليبيا تؤكد حقوقها السيادية على موارد شرق المتوسط ضمن حدودها

طرابلس - ( د ب أ )



أكدت ليبيا اليوم الأحد مجدداً حقوقها السيادية على موارد شرق المتوسط ضمن حدودها.



وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان نشرته على صفحتها عبر فيسبوك اليوم، إنها تؤكد التزامها الراسخ بتنفيذ برامج الاستكشاف حماية لحقوق ليبيا السيادية ومصالحها الوطنية في استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك في شرق المتوسط.

وأضافت أنه في ضوء التداعيات الأخيرة بشأن الحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة في المنطقة، تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن جميع الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها الدولة الليبية تستند إلى مبادئ القانون الدولي وتخدم المصالح طويلة الأمد للشعب الليبي.