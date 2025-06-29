إعلام عبري: خلافات في أوساط الجيش الإسرائيلي بشأن حرب غزة

وكالات

نقل موقع "والا" العبري عن مصادر مطلعة تأكيدها وجود خلافات في أوساط الجيش الإسرائيلي بشأن الاستمرار في العمليات العسكرية أو إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش سيعرض في جلسة الأحد المقبل أمام المجلس الوزاري المصغر بدائل وخيارات متعددة بشأن غزة، من بينها استكمال احتلال القطاع أو التوصل إلى صفقة، مشيرة إلى أن رئيس الأركان سيبلغ المجلس بأن الجيش يقترب من تحقيق أهدافه في غزة.

وكانت مصادر إسرائيلية أفادت أمس السبت بإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في ظل زيارة مرتقبة لوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، إنه رغم التقدم المحرز فإن ذلك لم يصل إلى مرحلة إرسال وفد للتفاوض، مشيرة إلى أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول شروط إنهاء الحرب، والضمانات التي تطالب بها حركة حماس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حماس لاستعادة الأسرى من قطاع غزة.