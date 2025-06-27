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ترامب يحتفل بـ"نصر ضخم" بعد حكم المحكمة العليا بتقييد أوامر الحظر القضائي

07:55 م الجمعة 27 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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(أ ب)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "النصر الضخم" بعد أن قضت المحكمة العليا بتقييد أوامر الحظر القضائي على مستوى البلاد التي أبطأت أجندته.

قال ترامب إنه "سيقدم على الفور" طلبات للمضي قدما في تنفيذ سياسات سبق أن عطلها القضاة، بما في ذلك القيود على حق المواطنة بالولادة.

وتابع ترامب، متحدثا من البيت الأبيض، إنه سيحاول إعادة القيود على حق المواطنة بالولادة، إلى جانب سياسات أخرى كانت قد عرقلتها محاكم جزئية.

ووصف ترامب حكم المحكمة بأنه "نصر عظيم".

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