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نتنياهو وكاتس: تقرير هآرتس كاذب ويشوه سمعة الجيش

06:51 م الجمعة 27 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس

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وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إنهم يرفضون ما وصفوه بـ"الكذبة" التي نشرتها صحيفة هآرتس حول إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار على سكان في مراكز المساعدات بقطاع غزة.

ووصف البيان التقارير الواردة في هآرتس بأنها "كاذبة وبشعة"، وقال إن هدفها تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي، الذي زعموا بأنه من "أكثر الجيوش أخلاقية في العالم".

وكانت هآرتس نقلت عن جنود إسرائيليين أنهم أطلقوا النار عمدا وبناء على تعليمات من قادتهم على فلسطينيين عزل قرب مراكز تقديم المساعدات التابعة لما تُعرَف باسم "منظمة غزة الإنسانية".

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