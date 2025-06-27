لبنان يوجه رسالة إلى جوتيريش لطلب تجديد ولاية قوات "اليونيفيل"

بيروت- (د ب أ)

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الجمعة، رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، طلبت فيها تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" لمدة عام اعتبارا من 31 أغسطس المقبل.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إنه " بناء على قرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر في جلسته بتاريخ 14 مايو 2025، وجهت الوزارة اليوم الجمعة، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تطلب بموجبها تجديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة عام اعتباراً من 31 أغسطس 2025".

وأكدت الوزارة في رسالتها "تمسك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل والتعاون معها، ومطالبته بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلّها ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادته ووحدة أراضيه".

يذكر أن "اليونيفل" كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب يوليو/تموز أغسطس/آب 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز "اليونيفيل" وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

ويتم التمديد لمهمات " اليونيفل" سنوياً في مجلس الأمن الدولي.