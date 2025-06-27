إعلان

ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة

10:54 ص الجمعة 27 يونيو 2025

ماكرون وترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بروكسل- (أ ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة ، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي.

وقال ماكرون إن ترامب كان "يدرك جيدا أهمية وقف إطلاق النار" في غزة بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف 12 يوما من القتال بين إسرائيل وإيران.

وأضاف ماكرون: "أعتقد أن التزامه مصيري في هذه القضية".

ووفقا لمكتب ماكرون، ناقش الزعيمان الشرق الأوسط وأوكرانيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غزة قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

60 ألف منشأة طبية مهددة بالإغلاق.. و"الأطباء" تحذر من أزمة في القطاع الصحي
النبراوي يوضح تفاصيل قرار قيد آخر دفعات خريجي المعاهد الهندسية من حملة الدبلوم الصناعي
توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025- تعرف على التفاصيل