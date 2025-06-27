ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة

بروكسل- (أ ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة ، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي.

وقال ماكرون إن ترامب كان "يدرك جيدا أهمية وقف إطلاق النار" في غزة بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف 12 يوما من القتال بين إسرائيل وإيران.

وأضاف ماكرون: "أعتقد أن التزامه مصيري في هذه القضية".

ووفقا لمكتب ماكرون، ناقش الزعيمان الشرق الأوسط وأوكرانيا.