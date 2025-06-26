

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وزير الدفاع بيت هيجسيث سيعقد مؤتمرا صحفيا مهما صباح الخميس.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى دحض الشكوك حول الأضرار التي ألحقتها الضربات الأمريكية بالمنشآت النووية الإيرانية.

وذكر ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال، أن هيجسيث سيعقد مع ممثلي الجيش، مؤتمرا صحفيا مهما اليوم الساعة الثامنة بتوقيت شرق الولايات المتحدة في البنتاجون، للدفاع عن كرامة طيارينا الأمريكيين العظماء.

وقال إن المؤتمر الصحفي سيكون مثيرا للاهتمام وغير قابل للجدل، وفقا لما ذكرته الغد.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن الصراع بين إسرائيل وإيران قد يتجدد، وربما قريبا، مؤكدًا أنه هو مَن جعل إسرائيل وإيران تلتزمان بوقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي في ختام قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في لاهاي.

وأضاف ترامب، أن الحرب الأخيرة أرهقت كلا من إسرائيل وإيران، مشددا على أنه لايأعتمد على معلومات المخابرات الإسرائيلية.

وتطرق ترامب للحديث عن البرنامج النووي الإيراني، وقال إن إيران تتمتع بميزة هائلة، ولا أعتقد أنها ستعود للبرنامج النووي، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لن يتوقف عن حملة الضغط على إيران.

في حين قال ترامب، إنه لا يعتقد أن من الضروري إبرام اتفاق مع إيران، قال أيضًا: سنتحدث إلى إيران الأسبوع المقبل، وقد نوقع اتفاقا وسنطلب التخلي عن البرنامج النووي.