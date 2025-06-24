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آمل أن يشتروا من أمريكا أيضا.. ترامب: الصين تستطيع استئناف وارداتها من النفط الإيراني

05:48 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

دونالد ترامب

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(وكالات)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن موافقته للسماح للصين باستئناف وارداتها من النفط الإيراني.

وكتب ترامب، اليوم الثلاثاء، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": " يمكن الصين استئناف وارداتها من النفط الإيراني آمل أن تشتري الصين أيضًا كميات ضخمة من الولايات المتحدة... لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن أنجز هذا الاتفاق!".

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات فقط من إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق "كامل وشامل" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النفط الإيراني الولايات المتحدة الصين
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