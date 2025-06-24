إسرائيل: توقفنا عن مهاجمة إيران بعد محادثة ترامب ونتنياهو

(وكالات)

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بيانًا أكد فيه أن الجيش الإسرائيلي شن ضربات مكثفة داخل طهران قبيل دخول وقف إطلاق النار مع إيران حيز التنفيذ صباح اليوم، مضيفًا أن سلاح الجو دمّر منظومة رادار قرب العاصمة الإيرانية ردًا على إطلاق صواريخ إيرانية.

وجاء في البيان أن "وقف إطلاق النار كان مقررًا في تمام الساعة السابعة صباحًا، إلا أن إسرائيل نفذت في الثالثة فجرًا ضربة قوية في قلب طهران استهدفت مواقع تابعة للنظام الإيراني، وأسفرت عن مقتل مئات من عناصر قوات الباسيج والأمن الإيراني" بحسب تعبيره.

وأضاف البيان أن "إيران أطلقت وابلًا من الصواريخ قبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفي الساعة 7:06 صباحًا أطلقت صاروخًا باتجاه إسرائيل، تلاه إطلاق صاروخين آخرين عند الساعة 10:25".

وأوضح البيان أن "سلاح الجو الإسرائيلي رد بتدمير منظومة رادار قرب طهران"، مشيرًا إلى أن إسرائيل "امتنعت عن شن هجمات إضافية بعد المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، حيث عبر ترامب خلالها عن "تقديره الكبير لإسرائيل" بحسب بيان مكتب نتنياهو.

ويأتي هذا البيان، بعد خرق اتفاق وقف النار الذي أعلن عنه ترامب، بين إيران وإسرائيل، حيث زعمت الأخيرة أن طهران قامت بإطلاق دفعة صاروخية ضدها وهو ما نفته إيران في المقابل.