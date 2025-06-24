إيران: ترامب توسّلنا لوقف إطلاق النار مع إسرائيل

وكالات

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار فُرض على إسرائيل بعد رد طهران العسكري على الهجوم الأمريكي، بعد ساعات من الهجمات الانتقامية التي شنتها إيران على قاعدة أمريكية في قطر.

وتحدّث مذيع في شبكة إيران الوطنية الإخبارية الحكومية، بأن "العمليات الصاروخية الناجحة التي نفذتها قوات الحرس الثوري الإسلامي ردا على العدوان الأمريكي والصمود والوحدة النموذجية لشعبنا العزيز في الدفاع عن أرضنا، فرضت وقف إطلاق النار على العدو"، غير أنه لم يحدد موعدا لبدء سريان وقف إطلاق النار.

وأكد المذيع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "بطريقة أشبه بالتوسل" بعد وقت قصير من الضربات الإيرانية على قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وأردف المذيع: "مساء أمس، وبعد ساعة واحدة فقط من الهجوم الصاروخي الناجح الذي شنته قوات الحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، طلب ترامب، في أسلوب متوسل وملتمس، بدء وقف إطلاق النار في الحرب التي يفرضها العدو الصهيوني على بلدنا".