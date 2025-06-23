كتب- محمود الهواري:

تصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، عقب الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، ردًا على هجوم أمريكي سابق طال 3 منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية.

وأكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، أن بلاده "لم تعتدِ على أحد"، لكنها "لن تقبل أن يعتدي عليها أحد"، مضيفًا: "لن نخضع لأي عدوان، وهذا هو منطق الشعب الإيراني."

من جانبه، شدد وزير الدفاع الإيراني على أن بلاده عازمة على معاقبة المعتدي، معلنًا رفض طهران لـ"السلام القسري"، ومتهمًا الولايات المتحدة بأنها المصدر الرئيسي للأزمات وعدم الاستقرار في المنطقة.

في المقابل، صرّح مسؤول عسكري أمريكي لشبكة "الجزيرة" بأن واشنطن لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لحماية قواتها وحلفائها في الشرق الأوسط، معتبرًا أن التصعيد الإيراني لا يزال في بدايته.

وقال المسؤول: "استهدفنا ثلاث منشآت نووية إيرانية، بينما ردّت طهران بقصف قاعدة واحدة فقط. ولا نستبعد أن تشن مزيدًا من الهجمات خلال الفترة المقبلة."

وأشار إلى أن البنتاجون قدّم للرئيس دونالد ترامب عدة سيناريوهات وخيارات للرد، في حال قررت الإدارة الأمريكية التصعيد العسكري.