أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن انضمام 30 مليون مواطن إلى حملة "المتطوعون" يمثل الركيزة الأساسية للحكومة لتجاوز أزمة "اختلال توازن الطاقة" والحفاظ على الإنتاج ومعيشة المواطنين، مشيرا إلى أن هذا التكاتف الوطني كفيل بزيادة قدرة البلاد على الصمود الاقتصادي والخدمي بشكل محسوس عبر إصلاح نمط الاستهلاك.

وخلال اجتماعه مع المحافظين، أثنى بزشكيان على جهود المسؤولين والوزراء خلال أكثر من 40 يوما من المقاومة الوطنية ضد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، معتبرا أن ما تحقق هو ثمرة جهاد المسؤولين في خطوط الخدمة الأمامية لإدارة شؤون البلاد في ظروف الحرب الاستثنائية، وفقا لوكالة أنباء "إرنا".

حرب إيران.. رضا شعبي وتكاتف وطني

وأوضح الرئيس الإيراني أن التقارير الميدانية تعكس نشاط الحكومة المكثف، معربا عن فخره بنسبة الرضا الشعبي التي بلغت قرابة 80% وفق استطلاعات الرأي، ومؤكدا أن هذا المستوى من الثقة يعد فخرا كبيرا للمنظومة الإدارية في ظل محاولات العدو ممارسة ضغوط شاملة.

وشدد على أن "إيران الـ90 مليونا" تقف صفا واحدا بكل أطيافها وقومياتها ضد التهديدات.

إدارة أزمة الطاقة في ظل حرب إيران

وفي سياق إدارة الأزمة، أشار بزشكيان إلى استهداف البنية التحتية للطاقة، داعيا إلى تفعيل المبادرات الشعبية في المساجد والأحياء، ومقترحا حملة وطنية لاستبدال محركات المبردات المائية بأخرى أكثر كفاءة، مما قد يوفر نحو 8 آلاف ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يغطي جزءا كبيرا من العجز الحالي دون الحاجة لقطع التيار عن المصانع.

التعاون الإقليمي والوحدة الإسلامية

وندد بزشكيان بـ"الوقاحة الأمريكية والإسرائيلية" في استهداف العلماء والمدنيين، مشيدا في الوقت نفسه بمواقف دول الجوار مثل العراق وتركيا وباكستان وأفغانستان وأذربيجان، مؤكدا أنهم لم يسمحوا للأعداء بتنفيذ سيناريوهاتهم التخريبية عبر أراضيهم.

وأكد الرئيس الإيراني، على أن "الوحدة الإسلامية هي السبيل لمواجهة الأطماع الصهيونية"، مشددا على ضرورة استمرار تقديم الدعم للأسر المتضررة من الحرب وتعزيز الشفافية في إدارة السلع الأساسية.