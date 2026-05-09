أعربت القاهرة عن دعمها لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات في مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وشعبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، مجددة رفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة.

وشددت القاهرة، على موقفها الراسخ بأن أمن مملكة البحرين وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.