كتب – محمد جعفر:



أدانت عدد من الدول العربية الهجوم الذي شنته إيران على قاعدة العديد الأمريكية العسكرية في قطر، معتبرة أن هذا التصعيد يمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.



وكانت القوات المسلحة الإيرانية قد أعلنت مساء اليوم الإثنين، بدء عملية الرد على الولايات المتحدة بمشاركة الحرس الثوري والجيش، وأسمتها "بشائر الفتح"، وذلك ردًا على الهجوم الأمريكي فجر الأحد، على 3 منشآت نووية بطهران وهي أصفهان وفوردو ونطنز.



وأعربت كل من مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وعدد من الدول الأخرى عن تضامنها الكامل مع دولة قطر، مؤكدة على ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري قد يجر المنطقة إلى دوامة جديدة من التوتر والعنف.



مصر

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني على قطر، واعتبرته انتهاكاً لسيادة قطر وتهديداً لسلامة أراضيها، مع التأكيد على التضامن الكامل مع قطر ورفض التصعيد العسكري ودعوة لخفض التوتر والحوار



قطر

أدانت قطر بشدة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الجوية، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الدفاعات الجوية القطرية تصدت للهجوم بنجاح، وأن قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع حجم الاعتداء، ودعت إلى وقف فوري للأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة الحوار



السعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية بياناً تدين فيه الهجوم الإيراني على قطر بأشد العبارات، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مؤكدة تضامنها الكامل مع قطر ووقوفها إلى جانبها في كل الإجراءات التي تتخذها



الإمارات

أدانت الإمارات الهجوم الإيراني على قطر، ووصفت الاعتداء بأنه انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي، مؤكدة تضامنها الكامل مع قطر ورفضها لأي تصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة



الأردن

أدانت الأردن الهجوم الإيراني على قطر، مؤكدة دعمها لسيادة قطر ورفضها لأي اعتداء يهدد أمن المنطقة، ودعت إلى ضبط النفس والحوار لتجاوز الأزمة.



البحرين

أدانت البحرين الهجوم الإيراني على قطر، واعتبرته انتهاكاً لسيادة قطر، كما أعلنت إغلاق مجالها الجوي مؤقتاً كإجراء احترازي.



سلطنة عمان

أدانت سلطنة عمان الهجوم الإيراني على قطر، مؤكدة دعمها لسيادة قطر ورفضها لأي اعتداء يهدد أمن المنطقة.



الكويت

أدانت الكويت الهجوم الإيراني على قطر، وأعلنت إغلاق مجالها الجوي مؤقتاً بعد الهجوم كإجراء احترازي



العراق

أدانت العراق الهجوم الإيراني على قطر، وأعلنت إغلاق مجالها الجوي مؤقتاً كإجراء احترازي.



لبنان

أدانت لبنان الهجوم الإيراني على قطر، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يخل بأمن واستقرار المنطقة.



جامعة الدول العربية



وفي السياق ذاته أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن التضامن التام مع دولة قطر إزاء ما تعرضت له من اعتداء مرفوض ومدان علي سيادتها، وانتهاك لأجوائها من قبل إيران.



وأضاف أبو الغيط في منشور له عبر منصة "إكس": "حذرنا سابقاً من خطورة التصعيد، وما زال الأمل يحدونا في أن يتم احتواء المواجهة الحالية برمتها في أقرب وقت".



مجلس التعاون الخليجي



كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد أراضي دولة قطر.



وأكد الأمين العام في بيان له منشور على الموقع الرسمي للمجلس، أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، ومساسًا مباشراً بأمن دول المجلس كافة، مجددًا التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفًا واحدًا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.



وعكست هذه البيانات موقف الدول العربية الرافض للهجوم الإيراني على قطر، مع التأكيد على دعم سيادة قطر وضرورة احترام القانون الدولي والحوار لتجنب التصعيد.