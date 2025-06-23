أكسيوس: الكونجرس يحظر تطبيق واتساب على أجهزة موظفيه

وكالات

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين، إن مجلس النواب الأمريكي يبلغ موظفيه بحظر تطبيق واتساب على كل أجهزتهم المخصصة للعمل الحكومي.

وأضاف المسؤولين أن مكتب الأمن السيبراني اعتبر أن تطبيق واتساب يشكل خطرا كبيرا على أمن بيانات الكونجرس وموظفيه.

كانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن لا تزال تسعى إلى حل دبلوماسي مع طهران، مشيرين إلى أن واشنطن ترى أن هناك خطرا كبيرا لرد إيراني على القوات الأمريكية قريبا.

وأضاف المسؤولون في تصريحاتهم للوكالة أن الرد الإيراني قد يأتي خلال يوم أو يومين، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول الهجوم.

وشنت القوات الأمريكية فجر الأمس، هجمات على 3 مواقع نووية إيرانية شملت أصفهان ونطنز وفوردو، ما أدى إلى إحداث خسائر كبير في تلك المنشآت وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.