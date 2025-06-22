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طيران العال الإسرائيلية: تلقينا 25 ألف طلب لمغادرة إسرائيل

10:14 م الأحد 22 يونيو 2025

طيران العال الإسرائيلي

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وكالات

قالت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، الأحد، إنها تلقت عبر موقعها الإلكتروني نحو 25 ألف طلب لرحلات مغادرة إلى خارج إسرائيل.

وأشارت العال، إلى أنها ستستأنف رحلاتها المغادرة إلى خارج إسرائيل بدء من يوم الاثنين المقبل، إلى 8 وجهات دولية هي (لارنكا، وأثينا، وروما، وباريس، ولندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وبانكوك).

ويأتي استئناف الرحلات الجوية، عقب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة فتح المجال الجوي جزئيا وفق ضوابط مشددة بعد أسابيع من الإغلاق، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه بموجب الخطة التي أقرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يُحدد عدد الركاب على متن كل رحلة جوية بـ50 شخصا، كما أنه لن يُسمح لهم بالعودة إلى إسرائيل قبل مدة 21 يوما من تاريخ مغادرتهم.

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