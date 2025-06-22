إسرائيل تعلن استعادة جثامين ثلاثة من الأسرى بغزة

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال قامت بالتعاون مع جهاز "الشاباك" بتنفيذ عملية مشتركة أسفرت عن استعادة جثامين ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، وهم: جوناثان ساميرانو، وشاي ليفينسون، وعوفره كيدار.

وفي كلمته، قال نتنياهو: "بالنيابة عني وعن زوجتي، أتقدم بأحر التعازي إلى العائلات العزيزة، ونشاركهم حزنهم العميق"، مؤكدًا استمرار الجهود العسكرية لإعادة بقية الأسرى. وأضاف: "أشكر القادة والمقاتلين على نجاح العملية، وعلى شجاعتهم وتصميمهم".

وأشار نتنياهو إلى أن "العمل من أجل استعادة الأسرى، سواء الأحياء أو القتلى، مستمر دون انقطاع"، لافتًا إلى أن هذه العمليات تُنفذ بالتوازي مع الحملة العسكرية الجارية ضد إيران.