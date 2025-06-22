إعلان

إسرائيل تعلن استعادة جثامين ثلاثة من الأسرى بغزة

12:35 م الأحد 22 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال قامت بالتعاون مع جهاز "الشاباك" بتنفيذ عملية مشتركة أسفرت عن استعادة جثامين ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، وهم: جوناثان ساميرانو، وشاي ليفينسون، وعوفره كيدار.

وفي كلمته، قال نتنياهو: "بالنيابة عني وعن زوجتي، أتقدم بأحر التعازي إلى العائلات العزيزة، ونشاركهم حزنهم العميق"، مؤكدًا استمرار الجهود العسكرية لإعادة بقية الأسرى. وأضاف: "أشكر القادة والمقاتلين على نجاح العملية، وعلى شجاعتهم وتصميمهم".

وأشار نتنياهو إلى أن "العمل من أجل استعادة الأسرى، سواء الأحياء أو القتلى، مستمر دون انقطاع"، لافتًا إلى أن هذه العمليات تُنفذ بالتوازي مع الحملة العسكرية الجارية ضد إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وإسرائيل بنيامين نتنياهو قوات الاحتلال غزة الأسرى الإسرائيليين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

هل يتسبب القصف الأمريكي لـ"فوردو" في تسرب إشعاعي؟ وما نطاقه المحتمل؟
أمريكا تدخل على خط المواجهة.. ترامب يُعلن ضرب 3 منشآت نووية في إيران (تغطية خاصة)