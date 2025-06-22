إيران: الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية وبدأت حربا خطيرة ضدنا

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة بدأت "حربا خطيرة ضد إيران" بضرب منشآتها النووية يوم الأحد، وفقا لبيان نشرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وجاء في بيان الوزارة: "يجب ألا ينسى العالم أن الولايات المتحدة هي التي خانت الدبلوماسية في خضم عملية دبلوماسية"، ووصف البيان إسرائيل بأنها إبادة جماعية وخارجة عن القانون، متهمًا الولايات المتحدة بشن حرب خطيرة على إيران.

وقالت إن الهجمات تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن الحكومة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة والتداعيات المروعة لهذه الجريمة البشعة.

وحذرت الوزارة من أن من حق إيران المشروع أن تقاوم بشكل كامل وحازم العدوان العسكري الأميركي والجرائم التي ارتكبها هذا النظام المارق، وأن تدافع عن الأمن القومي الإيراني ومصالحها بكل الوسائل اللازمة.

وحثّت الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة رقابية نووية، على التعامل بشكل عاجل مع هذا العمل الإجرامي الصارخ وغير القانوني، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لإدانة الضربات.