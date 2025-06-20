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واشنطن: على إيران ووكلائها عدم مهاجمة المصالح الأمريكية وإذا فعلوا فستكون العواقب وخيمة

10:36 م الجمعة 20 يونيو 2025

الولايات المتحدة

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها قدمت الدعم والمعلومات لأكثر من 25 ألف شخص تواصلوا معها بشأن الوضع الأمني المتصاعد في إسرائيل، مؤكدة أن الجهود جارية لتنظيم رحلات إجلاء للمواطنين الأمريكيين من كل من إسرائيل وإيران.

ودعت الوزارة، في بيان رسمي، جميع المواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة البلدين إلى التسجيل المسبق عبر موقعها الإلكتروني لضمان ترتيب عمليات الإجلاء بسلاسة، مشددة على أن الأولوية هي تأمين سلامة الأمريكيين في المناطق المتوترة.

وفيما يتعلق بالمحادثات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني، أوضحت الخارجية الأمريكية أن مناقشات جنيف مع طهران هي "مسألة تخص الأوروبيين"، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية "متفائلة بالجهود الدبلوماسية القائمة لإيجاد حل سلمي".

وأضافت الوزارة أن الرئيس دونالد ترامب يعتبر عدم حصول إيران على سلاح نووي خطًا أحمر، مشيرة إلى أن واشنطن ترى أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنًا في الملف الإيراني.

وأكدت الخارجية أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف المواطنين الأمريكيين جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل، لكنها لفتت إلى أن الوضع يخضع لمراقبة دقيقة من جانبها.

وفي تحذير مباشر لطهران، قالت الوزارة: "على إيران ووكلائها أن يمتنعوا عن مهاجمة المصالح الأمريكية في المنطقة، وإذا فعلوا ذلك، فستكون العواقب وخيمة".

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الخارجية الأمريكية واشنطن إيران إيران وإسرائيل
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