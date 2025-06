بعد القصف الإيراني لحيفا.. خريطة المنشآت النووية والنفطية في إسرائيل

كتبت- سهر عبد الرحيم:

في إسرائيل، تُصنّف المنشآت النووية والنفطية ضمن البنية التحتية الأكثر حساسية واستراتيجية، وتحيط بها درجة عالية من السرية، في ظل سياسة "الغموض النووي" التي تنتهجها تل أبيب منذ عقود. فعلى الرغم من عدم اعترافها رسميًا بامتلاك أسلحة نووية، تشير تقارير دولية موثوقة إلى امتلاك إسرائيل ترسانة نووية، إلى جانب منشآت متطورة لإنتاج الطاقة وتكرير النفط.

وتتوزع هذه المنشآت بين مفاعل ديمونا النووي في الجنوب، ومرافق أخرى مشتبه بها، إلى جانب مصافي تكرير النفط في مدن مثل حيفا وأسدود، وخطوط أنابيب تنقل الطاقة بين البحرين الأحمر والمتوسط. وتكتسب هذه المواقع أهمية متزايدة في ظل أي تصعيد عسكري محتمل، لما لها من دور حيوي في دعم القدرات العسكرية والاقتصادية للدولة.

يقع مفاعل ديمونا النووي جنوب إسرائيل، في صحراء النقب قرب مدينة ديمونا. يُعتقد أنه مخصص للأبحاث النووية وإنتاج البلوتونيوم للأسلحة النووية.

وفي يونيو 204، أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بأن إسرائيل شرعت خلال الأشهر الماضية في تحديث أنظمة أسلحتها النووية، إلى جانب تطوير مرافق الإنتاج في جنوب البلاد، وذلك في ظل تراجع عالمي في مسار الدبلوماسية النووية.

ورغم أن إسرائيل لم تعترف رسميًا بامتلاكها أسلحة نووية، فإن التقديرات تشير إلى امتلاكها نحو 90 رأسًا نوويًا، وتل أبيب بصدد تحديث مفاعلها النووي في مدينة ديمونا الجنوبية، وفق ما أورده المعهد في تقريره السنوي حول أوضاع التسلح والأمن الدولي، والذي يغطي التطورات خلال عام 2023 وحتى يناير 2024.

وبدأت إسرائيل أعمال البناء في موقع ديمونا في أوائل عام 1958، إلا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية استغرقت قرابة ثلاث سنوات كاملة لاكتشاف حقيقة الموقع.

وإلى جانب مفاعل ديمونا، تشير تقارير دولية (بما في ذلك من معهد العلوم والأمن الدولي – ISIS) إلى وجود منشآت مشتبه بها لتخزين أو تجميع الأسلحة النووية في مناطق أخرى مثل كفر زكاريا: قاعدة مشتبه بها للصواريخ النووية ومنشأة لتخزين القنابل. يوديفات: منشأة يشتبه في أنها تستخدم لتجميع الأسلحة النووية.

تيروش: يُقال إنها إحدى منشأتي تخزين الأسلحة النووية الإسرائيليتين. ويُعتقد أن تيروش هي موقع تخزين الأسلحة الاستراتيجية، بينما عيلبون هي موقع تخزين الأسلحة التكتيكية. لكن لم يتم تأكيد هذه المنشآت بشكل رسمي.

تقع مصفاة حيفا في مدينة حيفا شمالي إسرائيل. وتعتبر المصفاة واحدة من أكبر منشآت تكرير النفط في البلاد، وتشمل مصانع بتروكيماويات.

وتعرضت مصفاة النفط الإسرائيلية في مدينة حيفا، فجر الأحد، إلى ضربة صاروخية إيرانية لحقت أضرار محلية بخطوط الأنابيب وخطوط النقل بين المرافق في مجمع مصفاة بازان للنفط في مدينة حيفا الشمالية خلال الهجوم الصاروخي الليلي، حسبما أفادت الشركة لبورصة تل أبيب.

وقالت الشركة، إن أنشطة التكرير مستمرة، على الرغم من إغلاق منشآت أخرى في الموقع. مشيرة إلى أنها تدرس تأثير ذلك على عملياتها وعودة المنشآت المغلقة إلى العمل.

وتم قصف منطقة حيفا بنحو 40 صاروخًا خلال الليل، وأصاب أحد الصواريخ منزلًا في بلدة طمرة القريبة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

During the night, Israeli forces bombed oil depots in Tehran, while Iran launched strikes on strategic sites in Haifa, including its oil refinery. pic.twitter.com/TVIHghxYEN