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فيديو| رجل ينجو بأعجوبة من الدهس أسفل شيول مسرع بالسعودية

02:37 م الأحد 15 يونيو 2025

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وكالات

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل كاد أن يُدهس تحت عجلات شيول مسرع إلا أنه نجا بأعجوبة.

وفي حادثة غريبة، نجا الرجل من الموت في سبت العلايا بمحافظة بلقرن التابعة لمنطقة عسير جنوب غرب السعودية، حيث رمى نفسه أرضًا في اللحظة الأخيرة فتفادى الدهس مباشرة.

وانتشر الفيديو بشكل واسع بين مستخدمي منصات التواصل، ووجه بعضهم الانتقادات للسائق الذي كاد أن يدهس الرجل ثم تركه وغادر دون الاطمئنان عليه.

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السعودية منصات التواصل الاجتماعي
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