تل أبيب تحترق.. دمار واسع في إسرائيل جراء الصواريخ الإيرانية (فيديو)

وكالات

شنت إيران موجة من الضربات الصاروخية على مناطق مختلفة في إسرائيل، ردًا على الهجوم الواسع الذي شنته تل أبيب على طهران فجر الجمعة ضمن عملية أُطلق عليها اسم "قوة الأسد".

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت حجم الدمار الذي لحق بمدينة تل أبيب في إسرائيل جراء الضربات الإيرانية.

وشوهد تصاعد الدخان الكثيف في سماء تل أبيب ودوت صفارات الإنذار في مختلف أنحاء إسرائيل، بما في ذلك في القدس، وُلِب من الناس الفرار إلى الملاجئ.

كما طالت الضربات الصاروخية الإيرانية مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية "بالرغم من محاولات التشويش"، إذ قال الجيش الإيراني، إن الكيان الصهيوني لم يتمكن من ردع الصواريخ التي أطلقتها إيران عن إصابة أهدافها على الرغم من الدعم اللوجستي الذي يتلقاه من حلفائه.

وأمس الجمعة، قالت قوات الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي، إنها نفذت ضربة صاروخية استهدفت مراكز عسكرية وقواعد جوية إسرائيلية، واصفة تلك المواقع بأنها "كانت مصدر العدوان الإجرامي على بلدنا".

وسُمعت انفجارات في سماء القدس وتل أبيب يوم الجمعة، بينما أطلقت إيران صواريخ نحو إسرائيل، مدشّنة بذلك حملتها الانتقامية بعد أن دمرت موجات الضربات الإسرائيلية سلسلة القيادة العسكرية في طهران واستهدفت منشآت نووية حيوية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، اليوم السبت، أن ️الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل ستكون 20 ضعفًا من الهجمات السابقة، مهددًا بإطلاق نحو 2000 صاروخ.

وحتى الآن، تم إطلاق نحو 200 صاروخ باليستي من إيران منذ بداية الهجوم أمس في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت جرينيتش)، وفق ما قالته القناة 12 الإسرائيلية.

وجاءت الموجات الصاروخية الـ 6 التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي على 15 موقعًا في مختلف أنحاء إيران، والذي أسفر عن مقتل 78 شخصًا، بينهم مسؤولون عسكريون كبار، بينما أُصيب أكثر من 320 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وفق ما صرّح به مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة.

Panic spreads across #Israel ’s capital Tel Aviv as Iranian missiles target key sites 🇮🇷. Multiple explosions and sirens have been reported, with civilians rushing to shelters. The escalation marks a new and dangerous phase in the ongoing regional tensions.#TelAviv #IranMissiles pic.twitter.com/ZPSqmgFsRD