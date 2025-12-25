بحضور تريزيجيه.. حسام حسن يتحدث عن مواجهة جنوب أفريقيا اليوم

يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة قوية أمام جنوب أفريقيا، غدًا الجمعة، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة نتائجهم الإيجابية وحسم صدارة المجموعة مبكرًا.

ويشارك محمود حسن تريزيجيه، جناح منتخب مصر، في المؤتمر الصحفي إلى جانب حسام حسن، حيث يتحدث الثنائي عن استعدادات المنتخب وأهمية المواجهة أمام المنتخب الجنوب أفريقي.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، بينما حقق منتخب جنوب أفريقيا الانتصار بالنتيجة نفسها على حساب أنجولا في الجولة الأولى.

وتحمل مباراة مصر وجنوب أفريقيا طابعًا تنافسيًا خاصًا، إذ يسعى المنتخبان للانفراد بصدارة المجموعة وفك التساوي في النقاط بينهما.

ويمنح الفوز في هذه المواجهة بطاقة العبور المبكر إلى دور الـ16 للمنتخب الذي ينجح في حسم اللقاء لصالحه.