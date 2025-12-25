إعلان

الكويت تصدر قرارًا بحظر مشروبات الطاقة لمن هم دون الـ18 عامًا

كتب : مصراوي

04:43 م 25/12/2025

الكويت

وكالات

أصدر وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، قرارًا يقضي بمنع تداول مشروبات الطاقة لمن هم دون سن الـ18، إلى جانب حظر بيعها داخل المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والمطاعم.

وأوضح العوضي، في بيان صادر عن وزارة الصحة الكويتية الأربعاء، أن هذا القرار يأتي في إطار حماية الصحة العامة، وتنظيم عمليات التداول والبيع، والحد من وصول مشروبات الطاقة إلى الفئات العمرية الأكثر عرضة للتأثيرات الصحية السلبية.

كما نص القرار على عدم السماح للفرد باستهلاك أكثر من عبوتين من مشروبات الطاقة يوميًا، على أن لا يتجاوز محتوى العبوة الواحدة 80 مليغرامًا من الكافيين لكل 250 ملليلترًا.

وألزم القرار المنتجين والمستوردين بوضع تحذيرات صحية واضحة وبارزة على عبوات هذه المشروبات، إضافة إلى حظر الإعلانات التجارية والرعايات المرتبطة بمشروبات الطاقة.

وشمل القرار منع بيع وتداول مشروبات الطاقة في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأهلية بمختلف مراحلها، وكذلك في المعاهد والجامعات.

كما قضى بعدم السماح ببيع أو تداول هذه المشروبات داخل المؤسسات والجهات الحكومية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي والبقالات وعربات الأطعمة، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومنصات الطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.

وفي المقابل، سمح القرار ببيع مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية فقط، على أن يتم ذلك في أماكن مخصصة وتحت رقابة مشددة من الجهات المختصة في الدولة، مع الالتزام التام بضوابط العمر والكميات المسموح بها.

الكويت حظر مشروبات الطاقة وزير الصحة الكويتي

