تريزيجيه يكشف صعوبة مباراة جنوب أفريقيا ويتحدث عن تعهد من اللاعبين

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، أن مواجهة جنوب أفريقيا، مهمة لترتيب المجموعة، وأن المنتخب يسعى لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

وأشار تريزيجيه، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إلى أن اللاعبين درسوا منتخب جنوب أفريقيا جيدًا، ويجتمعون دائمًا مع الجهاز الفني لمراجعة الإيجابيات والسلبيات والعمل على معالجتها.

وأضاف أن مواجهة زيمبابوي كانت مباراة صعبة، لكن المنتخب نجح في النهاية في تحقيق الفوز بعد أداء مميز.

وأكد جناح المنتخب المصري أن اللاعبين تعاهدوا على خوض كل مباراة كأنها نهائي كأس، مشيرًا إلى أن ذكرى الخروج من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2019 كانت مؤلمة، لكن الفريق جاهز لمواجهة الغد.

ولفت تريزيجيه إلى أن منتخب مصر وصل أكثر من 33 مرة لمرمى زيمبابوي في المباراة الماضية، وهو رقم قياسي، مؤكدًا أن التدريبات ركزت على استغلال الفرص وتحويل الهجمات إلى أهداف في المباريات المقبلة.