إعلام إسرائيلي: روسيا تتوسط سرا بين إسرائيل وسوريا للتوصل لاتفاق أمني

كتب : مصراوي

06:34 م 25/12/2025

إسرائيل وسوريا

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية مطلعة، إن روسيا تقوم بدور وسيط بشكل سري بين إسرائيل وسوريا، بهدف التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين، وذلك بموافقة الولايات المتحدة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن أذربيجان تقود حاليا الاجتماعات والمحادثات المباشرة، بما في ذلك زيارات مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين إلى العاصمة باكو، في حين تعمل موسكو خلف الكواليس لدفع العملية إلى الأمام.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن موسكو ودمشق تعززان علاقاتهما بشكل ملحوظ، مؤكدة على أن روسيا نقلت في الشهر الماضي جنودا ومعدات عسكرية إلى منطقة اللاذقية الساحلية، بعد تقليص وجودها عقب سقوط نظام بشار الأسد، لتعود الآن إلى نشاط مكثف في سوريا.

ووفقا للقناة العبرية، فإن موسكو تسعى لإعادة انتشار قواتها في جنوب سوريا قرب الحدود الإسرائيلية، كما كان الوضع قبل سقوط النظام السابق. وفي المقابل، تفضل إسرائيل السماح بوجود روسي في المنطقة، بدلا من تعزيز النفوذ التركي في الجنوب السوري.

روسيا سوريا إسرائيل وسوريا أذربيجان

