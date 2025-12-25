إعلان

لماذا تتخوف إسرائيل من الرادارات التركية؟.. وهل تتحول سوريا إلى ساحة لصراعهما؟

كتب-عبدالله محمود:

07:19 م 25/12/2025

الرادارات التركية

أكد مصدران استخباراتيان غربيان لقناة "أي نيوز24" العبرية، أن تركيا تقوم بنشر رادارات داخل الأراضي السورية، مشيرين إلى أن هذا الأمر سيحد من حرية استخدام إسرائيل للمجال الجوي.

وقال المصدران إن هذه الخطوة ستؤثر بشكل كبير على العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في المنطقة لأنها كانت تستخدم مجال سوريا في ضرباتها السابقة.

وأوضح المصدران، أن تركيا عملت خلال الأسابيع الأخيرة على نشر رادارات في الأراضي السورية، والتي سيتح لها رصد التحركات الإسرائيلية في سماء سوريا، وهو الأمر الذي يحد بشكل كبير القدرة لدى القوات الجوية الإسرائيلية في تنفيذ عمليات مستقبلية.

وحذر مصدر أمني إسرائيلي، من خطوة نشر الرادارات التركية في سوريا، مؤكدًا أن من شأنها تصاعد الصراع بين إسرائيل وتركيا في سوريا.

قال المصدر الأمني، إن إمكانية أن تُقيم تركيا قاعدة عسكرية في سوريا تُشكل تهديدًا محتملاً إسرائيل، مضيفًا: "إذا أُقيمت قاعدة جوية تركية، فإن ذلك ينطوي على مساس بحرية العمل الإسرائيلية في سوريا هاجمنا القواعد لنرسل رسالة مفادها أننا لن نسمح بالمساس بحرية العمل الجوي".

وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحفاظ على التفوق الجوي لإسرائيل في الشرق الأوسط يمثل عنصرا أساسيا في أمنها القومي.

وشدد نتنياهو، على أن إسرائيل لن تسمح لإطراف أخرى بالتفوق العسكري في المجال الجوي، مؤكدًا أن جيش الاحتلال سيواصل الاستثمار في تطوير سلاحه الجوي.

الرادارات التركية إسرائيل تتخوف من الرادارات التركية تركيا بنشر رادارات داخل سوريا رصد التحركات الإسرائيلية في سوريا

