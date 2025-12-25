"الإعلاميين" تبحث إبرام بروتوكولات تعاون لتأهيل الطلاب لسوق العمل

أجرى النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وخبير الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، زيارة رسمية للجامعات الأوروبية في مصر، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجاءت الزيارة تلبية لدعوة رسمية من جامعة شرق لندن - فرع القاهرة، وذلك في إطار حرصه على دعم تطوير التعليم الإعلامي وتعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى.

كان في استقبال نقيب الإعلاميين الدكتور محمود هاشم عبد القادر، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، والدكتورة نجوى بدر رئيس جامعة شرق لندن - فرع القاهرة، والدكتورة ميرال صبري رئيس برنامج الإعلام وصناعة الأفلام بجامعة شرق لندن، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

شملت الزيارة جولة تفقدية موسعة، اطلع خلالها النائب طارق سعده، على الإمكانات الأكاديمية والتكنولوجية المتطورة، خاصة الأستوديوهات والتجهيزات الحديثة الخاصة بكلية الإعلام وصناعة الأفلام بجامعة شرق لندن، حيث أشاد بمستوى التجهيزات والبنية التدريبية التي تواكب أحدث المعايير الدولية في إعداد وتأهيل طلاب الإعلام.

وخلال الزيارة، تم الاتفاق على إبرام بروتوكولات تعاون مشتركة في مجالات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى الدولي، بهدف دعم العملية التعليمية وتعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

كما ترأس "سعده" لجنة تحكيم مشروعات طلاب برنامج الإعلام وصناعة الأفلام بجامعة شرق لندن - فرع القاهرة، بمشاركة أعضاء لجنة التحكيم منهم المخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج سامح الشوادي، والفنانة ألفت إمام، حيث استعرضت اللجنة مجموعة من الأفلام القصيرة التي قدمها الطلاب وتناولت قضايا إنسانية ومجتمعية مهمة، عكست وعيًا فنيًا وإبداعيًا لدى المشاركين.

