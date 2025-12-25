المبعوث الصيني إلى كمبوديا وتايلاند يكشف تطورات مباحثات السلام

(د ب أ)

أعرب المبعوث الخاص للشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الصينية دنج شيجيون، عن أمله في استعادة الثقة بين كمبوديا وتايلاند وإعادة بناء السلام على الحدود.

جاء ذلك في بيان أصدره دنج بعد جولة دبلوماسية مكوكية بين البلدين استمرت من 18 وحتى 23 ديسمبر الجاري، ونقلته وكالة الأنباء الكمبودية اليوم الخميس.

وأكد دنج على أن الصين تتابع عن كثب الوضع الحالي على الحدود بين تايلاند وكمبوديا، ، معربا عن حزنه العميق إزاء الخسائر البشرية والتشرد الناجم عن الصراع بين البلدين .

وقال دنج إن الأولوية الملحة حاليا تتمثل في إنجاز وقف لإطلاق النار، ووضع نهاية للصراع في أقرب وقت ممكن، واستئناف الحوار، وحل النزاع الحدودي عبر الوسائل السلمية.

وأكد المبعوث الصيني مجددا دعم بلاده لجهود الوساطة التي تقوم بها رابطة دول جنوب شرق آسيا/ آسيان/ والدور المهم الذي يقوم به الفريق التابع للرابطة في مراقبة وقف إطلاق النار.

وشدد دنج على أن" الصين ترغب مرة أخرى في تهيئة الأجواء وتوفير منصة للحوار والمفاوضات بين البلدين، وتأمل الصين في أن تعمل الدولتان في نفس الاتجاه، وتسعيان لاستعادة الثقة المتبادلة وإعادة بناء السلام على الحدود".

ووفق بيان دنج، أعربت كمبوديا وتايلاند عن امتنانهما للصين لجهودها المتواصلة لتشجيع مباحثات السلام بطريقة مقبولة لكل الأطراف، وجددتا التزامهما بالسلام وأعربتا عن أملهما في تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار.

يشار أن ضباطا عسكريين من تايلاند وكمبوديا بدأوا محادثات أمس الأربعاء شرق تايلاند، وسط آمال بأن ينضم إليهم وزيرا دفاع البلدين يوم السبت المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار.

تأتي المحادثات بعد يومين من اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيان(آسيان) في كوالالمبور في مسعى لإنقاذ هدنة توسطت فيها ماليزيا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد جولة سابقة من الاشتباكات في يوليو الماضي أسفرت عن قتلى ومصابين ونزوح نحو مليون شخص على كلا جانبي حدود البلدين.