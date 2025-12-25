مواطن أمريكي يفوز بـ1.817 مليار دولار مقابل دفع دولارين.. ما القصة؟

(د ب أ)

فاز حامل تذكرة يانصيب "باوربول" في ولاية أركنساس الأمريكية بمبلغ 1.817 مليار دولار، وهي ثاني أكبر جائزة في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن منظمو اليانصيب اليوم الخميس.

وحملت التذكرة الفائزة في السحب الذي جرى مساء أمس الأربعاء الأرقام 4 و25 و31 و52 و59، إضافة إلى رقم باوربول 19.

وقال "مات سترون" رئيس يانصيب باوربول:" نهنئ الفائز الجديد بجائزة باوربول الكبرى. إنها حقًا جائزة استثنائية تغيّر الحياة".

وشكر سترون جميع اللاعبين الآخرين، مشيرًا إلى أن كل تذكرة يتم شراؤها تسهم في دعم البرامج والخدمات العامة.

وكان أكبر فوز في تاريخ اليانصيب الأمريكي قد سُجّل في ولاية كاليفورنيا في نوفمبر2022، حين بلغت قيمة الجائزة 2.4 مليار دولار.

ويمكن للفائزين في باوربول الاختيار بين الحصول على كامل المبلغ على شكل دفعات تُصرف على مدى 30 عامًا، أو تقاضي مبلغ نقدي دفعة واحدة، يبلغ في هذه الحالة 834.9 مليون دولار.

ويبلغ سعر تذكرة باوربول دولارين، ويمكن شراؤها في 45 ولاية أمريكية، إضافة إلى واشنطن العاصمة، وجزر فيرجن الأمريكية، وبورتوريكو. وتُجرى عمليات السحب أيام الاثنين والأربعاء والسبت.